ISW: Украинские силы пытаются ослабить российскую ПВО перед получением F-16

Украинские войска прилагают усилия, чтобы ослабить российскую противовоздушную оборону − в случае успеха это может позволить Украине более эффективно использовать пилотируемую авиацию в долгосрочной перспективе, считает Институт изучения войны, сообщает Украинская правда.

Об этом пишет ISW.

Аналитики ISW напоминают, что в ночь с 11 на 12 июня украинские войска нанесли удары по одной батарее С-300 и двум батареям С-400 вблизи оккупированных Бельбека и Севастополя в Крыму.

Институт изучения войны также подчеркивает, что на геолокационных снимках, опубликованных 12 июня, видны поврежденные и уничтоженные российские средства С-300 к северу от оккупированной Евпатории и уничтоженную российскую радиолокационную систему С-400 к югу от оккупированного Джанкоя − так что это подтверждает сообщение украинского Генштаба от 10 июня об ударах по российским средствам ПВО в этих районах.

"Некоторые российские источники предполагают, что украинские войска использовали ATACMS во время удара 11-12 июня, хотя ISW не может подтвердить, какие именно системы использовали украинские войска", − говорится в сообщении.

Также аналитики упоминают, что основатель спецподразделения Kraken Главного управления разведки Украины Константин Немичев подтвердил 12 июня, что украинские силы использовали HIMARS для уничтожения четырех российских систем С-300 в Белгородской области.

Сообщается, что уничтожение российских систем ПВО в Белгородской области побудило российское командование перебросить на эту территорию средства ПВО из Крыма, а это в свою очередь ухудшило противовоздушную оборону на временно оккупированном полуострове.

ISW отмечает, что спикер ГУР Андрей Юсов также уточнил 12 июня, что удары украинских беспилотников по аэродрому Ахтубинск в Астраханской области между 7 и 8 июня повредили два российских истребителя Су-57, а не один, как сообщалось ранее.

Аналитики подчеркивают, что системы ПВО С-300/С-400 и истребители Су-57 являются важными российскими средствами противовоздушной обороны и авиации, которые лишают Украину возможности осуществлять полеты на самолетах вблизи фронта и поддерживают российские наступательные операции в Украине.

"Украинские войска вероятно стремятся ослабить российскую противовоздушную оборону до того, как Украина получит значительное количество самолетов, чтобы создать условия для будущего использования Украиной пилотируемой авиации ближе к прифронтовым районам. Украинские войска вероятно пытаются ослабить российскую противовоздушную оборону в преддверии ожидаемых поставок истребителей F-16 в Украину, которые, как сообщается, начнутся в небольших количествах летом и осенью 2024 года".

Аналитики считают, что украинские вооруженные силы вероятно со временем смогут перейти к поддержке авиацией наземных операций, при условии, что украинские военные получат достаточное количество истребителей, западные партнеры подготовят достаточное количество квалифицированных пилотов и если Украине удастся ослабить российскую противовоздушную оборону.

При этом ISW напоминает, что украинские и западные официальные лица ранее отмечали, что понадобится значительное время для надлежащей подготовки достаточного количества украинских пилотов и оснащения украинских вооруженных сил по меньшей мере 150 самолетами F-16, необходимыми для получения преимущества в воздухе и для поддержки наземных операций.