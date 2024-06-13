Украина получит от Канады первые бронемашины, изготовленные для ВСУ

Канада передает Вооруженным силам Украины первые четыре бронемашины, построенные для Киева, сообщает Европейская правда.

Согласно сообщению Минобороны Канады, первые четыре из 50 новых ББМ, построенных канадскими рабочими для передачи Украине, отправляются в Европу, где этим летом военнослужащие Вооруженных сил Украины пройдут обучение по их использованию.

В целом первые 10 передаваемых автомобилей – это санитарные автомобили ACVS.

Машины перевозят из канадского города Лондон, что в Онтарио, в Европу.

Как объявил премьер-министр Джастин Трюдо во время визита президента Украины Владимира Зеленского 22 сентября 2023 года, Канада инвестирует 650 миллионов долларов в течение трех лет, чтобы предоставить Украине 50 бронемашин

Эти сверхсовременные бронированные машины будут выполнять широкий спектр функций на поле боя, включая транспортировку войск, обеспечение безопасных мест для командования и управления, а также медицинскую эвакуацию.

Update: The first four of 50 new armoured vehicles built by Canadian workers for Ukraine are heading to Ukraine’s Armed Forces.



Today in London, Ontario, @PFragiskatos saw the vehicles loaded onto trucks – and this summer, Ukrainian troops will be trained in their use. ???????????????? pic.twitter.com/QJRJANwu0l — Bill Blair (@BillBlair) June 12, 2024

Эти ББМ, которые также использует канадская армия, обеспечивают высокий уровень маневренности и защиты экипажа и перевозимого груза.

Санитарный вариант ACVS оснащен медицинским оборудованием и внутренней планировкой, что позволит лечить широкий спектр травм.

Первые 10 машин будут доставлены в Украину до осени и позволят ВСУ безопасно эвакуировать раненых из зоны боевых действий.

Эта передача является частью общей помощи на сумму более $14 млрд, которую Канада обязалась предоставить Украине с февраля 2022 года, в том числе $4 млрд на военную помощь.

Канада передала Украине боевые танки Leopard 2, противотанковые средства, гаубицы M777, артиллерийские боеприпасы, зимнюю одежду и тому подобное.