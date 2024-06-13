В Украине планируют запустить автоматическое заполнение деклараций для должностных лиц

НАПК в октябре этого года планирует запустить функцию по автозаполнению деклараций, что поможет автоматически собрать до 70% информации из государственных реестров. Об этом сообщил глава Национального агентства по предотвращению коррупции Виктор Павлущик во время выступления в рамках Конференции по восстановлению Украины в Берлине, сообщает Укринформ.

"Мы готовим функцию автозаполнения деклараций. Думаю, в октябре мы ее запустим" , – сказал Павлущик.

Он добавил, что эта услуга позволит автоматически собрать около 70% информации из реестров, имеющихся в распоряжении государства.