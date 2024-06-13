В Кривом Роге 14 июня объявили Днем траура

14 июня, в Кривом Роге объявлен День траура из-за массовых жертв в результате ракетного удара РФ 12 мая, сообщает Украинская правда.

Об этом сообщил председатель Совета обороны Кривого Рога Александр Вилкул.

"14 июня, в Кривом Роге будет объявлен день траура по погибшим в результате преступной вражеской ракетной атаки 12.06.24".

Также Вилкул сообщил, что в результате атаки погибли 9 человек, еще 32 ранены, из них 5 детей. В больницы города были госпитализированы 13 раненых, из них 5 в тяжелом состоянии, 1 - в крайне тяжелом состоянии.

Сейчас продолжается ликвидация последствий ракетной атаки. К работам привлекли 12 бригад коммунальщиков.

Что предшествовало:

Россия днем 12 июня нанесла ракетный удар по Кривому Рогу в Днепропетровской области.