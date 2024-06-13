Норвегия передаст Украине боеприпасы к гранатометам на почти 42 млн евро

Норвегия передаст Украине выстрелы в гранатометы ориентировочной стоимостью почти 42 млн евро. Об этом объявил министр обороны Бьорн Арильд Грамм, сообщает Европейская правда.

Министр отметил, что по запросу Украины по актуальным потребностям Вооруженных сил Норвегия передаст партию выстрелов в гранатометы стоимостью около 480 млн норвежских крон (почти 42 млн евро).

"Украина испытывает большую потребность во всех типах боеприпасов и просила конкретно о том, что мы сейчас передаем" , – отметил Грамм в комментарии NRK.

Он добавил, что недавно Норвегия передала также партию ручных гранат на 50 млн. норвежских крон (4,7 млн. евро) и боеприпасы к снайперскому оружию на 3 млн. крон (260 тысяч евро).

Также на этой неделе объявили, что Норвегия профинансирует усиление украинской ПВО на 240 млн евро, из которых 125 млн пойдут на совместные с другими союзниками поставки сотни ракет-перехватчиков в ЗРК Patriot.