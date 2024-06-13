В ВМС объяснили новую тактику россиян с подводными лодками в Черном море

Россияне в последнее время в последнее время стали посменно выводить в Черное море по одной подводной лодке, которая представляет угрозу из-за "Калибров", сообщает РБК-Украина.

Об этом сказал спикер Военно-морских сил ВСУ Дмитрий Плетенчук в эфире телемарафона.

"Они там сейчас находятся, как мы видим, посменно. Это такая тактика, которую выбрал наш враг: присутствие в акватории Черного моря происходит непосредственно благодаря наличию там на постоянной основе подводной лодки", - сказал он.

Плетенчук сообщил, что у россиян четыре подлодки в Азово-Черноморском регионе, три из которых являются носителями крылатых ракет "Калибр".

"И они меняют единственную подлодку, которая не является носителем. Выходит, что у них в море присутствует носитель. И он даже одну из тех ракет запустил несколько дней назад, правда, безрезультатно" - сказал он и добавил, что ракета была выпущена по Николаевской области.

Ранее сообщалось, что в Черном и Азовском морях находятся восемь российских кораблей, часть из которых являются носителями крылатых ракет типа "Калибр".

Кроме того, теперь российские войска могут перезарядить подлодки в Новороссийске. Для этого им не нужно возвращаться в пункт базирования во временно оккупированном Севастополе.