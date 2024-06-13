Украина получит от партнеров более 1 млрд долларов помощи энергосектору

Украина получит дополнительную помощь энергетическому сектору на общую сумму более 1 млрд долларов. Ее выделят партнеры G7+. Такое решение было принято на заседании высокого уровня Координационной группы G7+ в Берлине, пишет Наталия Гурковская, РБК-Украина.

В частности, партнеры G7+ объявили о дополнительной помощи энергетическому сектору на сумму более 1 млрд долларов после последних атак.

А именно:

более 70 млн евро новых грантовых взносов в Фонд поддержки энергетики Украины;

500 миллионов долларов нового финансирования от США для поддержки энергетического сектора;

300 миллионов евро дополнительного финансирования от ЕБРР;

не менее 47 миллионов долларов дополнительного гранта от Всемирного банка;

донации в форме гуманитарной помощи государств-членов ЕС.

Партнеры констатировали, что после возобновления Россией массированных атак на критическую энергетическую инфраструктуру 22 марта украинская энергосистема потеряла около 9 ГВт установленной мощности энергогенерации.

"Мы, члены Координационной группы G7+ по помощи энергетике Украины и правительство Украины, осуждаем действия России и требуем привлечь к ответственности тех, кто причастен к этим атакам на критическую инфраструктуру, которые оказывают разрушительное влияние на жизнь гражданского населения" , - говорится в заявлении партнеров.

Также страны-партнеры отметили важность усилий ENTSO-E в увеличении экспорта электроэнергии в Украину и акцентировали на том, что увеличат усилия по предоставлению оборудования для ремонтов поврежденной инфраструктуры производства и передачи энергии к зимнему периоду 2024/2025 годов.