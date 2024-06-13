ПВО уничтожила ночью 4 разведывательных дрона на Херсонщине

В ночь на четверг 13 июня на Херсонщине противовоздушная оборона ликвидировала 4 разведывательных беспилотника врага, сообщает Украинская правда.

Об этом сообщила служба связей с общественностью воздушного командования "Південь".

"В ночь на 13 июня 2024 года противовоздушной обороной юга Украины уничтожены 4 разведывательных беспилотника на Херсонщине: по два "ZALA" и "Supercam"".

В Воздушных силах отметили, что утром 13 июня российские оккупанты в очередной раз нанесли авиационный удар по Херсонщине с применением управляемых авиационных бомб.