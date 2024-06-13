ВМС сообщили о спасении мужчины, которого унесло в открытое море
Военные моряки спасли мужчину, которого унесло в открытое море.
Об этом сообщили Военно-морские силы ВСУ.
"При выполнении задач в акватории Черного моря экипажу одного из катеров ВМС ВС Украины поступило указание по поиску гражданского лица, которое волнами унесло в открытое море. В результате поиска военные моряки обнаружили горе-плавателя и отработали меры по спасению человека, оказавшегося за бортом. Гражданское лицо было успешно спасено и доставлено на сушу", – говорится в сообщении.
В ВМС напомнили, что наиболее распространенной причиной несчастных случаев на воде есть несоблюдение гражданами правил безопасного поведения. В частности, это купание в необорудованных местах и купание в нетрезвом состоянии.