ВМС сообщили о спасении мужчины, которого унесло в открытое море

Военные моряки спасли мужчину, которого унесло в открытое море.

Об этом сообщили Военно-морские силы ВСУ.

"При выполнении задач в акватории Черного моря экипажу одного из катеров ВМС ВС Украины поступило указание по поиску гражданского лица, которое волнами унесло в открытое море. В результате поиска военные моряки обнаружили горе-плавателя и отработали меры по спасению человека, оказавшегося за бортом. Гражданское лицо было успешно спасено и доставлено на сушу" , – говорится в сообщении.

В ВМС напомнили, что наиболее распространенной причиной несчастных случаев на воде есть несоблюдение гражданами правил безопасного поведения. В частности, это купание в необорудованных местах и купание в нетрезвом состоянии.