МОН: С сентября 2024 в первых классах уменьшится количество детей

С 1 сентября 2024 года количество учащихся в первых классах должно составлять не более 24 детей, сообщает РБК-Украина.

Об этом говорит сайт Министерства образования и науки.

В каких школах будет действовать эта норма

В 2024/2025 учебном году норма распространяется на все первые классы, которые будут учиться в очном или смешанном форматах. Для остальных классов максимальная наполняемость остается 30 учеников.

Наполняемость классов, которые учатся дистанционно, может быть больше 24 учеников (для первых классов) и 30 учеников (для других классов).

"Норма закона призвана облегчить взаимодействие учителей и учеников и сделать образовательный процесс эффективным из-за уменьшения количества детей в классе. Педагоги смогут уделить больше внимания каждому ученику/ученице и выстроить лучшую связь с ними", - пишут на сайте МОН.

Как учителям организовывать работу

Для более эффективной работы в МОН советуют учителям делить класс на группы по изучению определенных предметов.

В то же время отметим, что разделение класса заведения общего среднего образования на группы для изучения отдельных предметов осуществляют при наличии определенного количества учеников.

"Например, для изучения украинского языка в классе должно быть более 27 учеников. Следовательно, класс с 24 учениками не делится на группы для изучения этого учебного предмета (кроме заведений с обучением на болгарском, крымскотатарском, польском, словацком, румынском и венгерском языках)" , – объясняют в Министерстве.

Распределение образовательной субвенции

Образовательная субвенция - это один из видов трансфертов местным бюджетам, предоставляемым из государственного бюджета для выплат зарплат педагогическим работникам школ.

Расчет образовательной субвенции (т. е. количества средств для зарплат со всеми начислениями) осуществляют на основе фактического количества учеников и студентов всех типов учебных заведений по состоянию на первое октября года, предшествующего плановому бюджетному периоду (календарный год).

Таким образом, расчеты для 2024 календарного года уже состоялись.

Однако, подчеркивают в МОН, поскольку изменения в наполняемости касаются только первых классов, это не повлияет на потребность в средствах на уровне территориальных общин.

"Территориальные общины должны продолжать анализировать эффективность существующей школьной сети и принимать управленческие решения по формированию сети учреждений общего среднего образования, что наилучшим образом обеспечит образовательные потребности учеников", - объясняют в МОН.

Ранее мы сообщали о том, что в Украине приступили к тестированию образовательного приложения "Мрія".