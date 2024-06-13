Буданов: Россия перебросила в Крым новейшие системы ПВО С-500

Глава Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов заявил, что российские войска разместили на территории временно оккупированного Крыма свои новейшие системы противовоздушной обороны С-500, сообщает Деловая столица.

Об этом он сказал в эфире национального телемарафона.

Глава ГУР отметил, что РФ стремится усилить свое ПВО на полуострове и это "совершенно очевидно". По его словам, это будет "опытное применение" комплексов С-500.

По его словам, С-500 – новое поколение российских зенитных ракетных систем, предназначенных для борьбы с баллистическими ракетами средней дальности, крылатыми ракетами, дронами, самолетами, а также низкоорбитальными спутниками. Разработчики заявляют, что ЗРК имеет радиус действия до 600 км и способен обнаруживать и одновременно поражать до десяти сверхзвуковых целей. В частности, аэродинимические цели на расстоянии до 380 км, а баллистику – 15 км.

Производство системы началось в 2021 году. Стоимость одной единицы составляет около 600 миллионов долларов.

Буданов также ответил на вопрос журналистки о том, используется ли в настоящее время Керченский мост в военных целях: