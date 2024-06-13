Количество участников Саммита мира уменьшилось из-за изменения коммюнике - СМИ

После изменения проекта решения Саммита мира в пользу Украины несколько государств, которые планировали принять участие во встрече, отказались от поездки в Швейцарию, сообщает Европейская правда.

По состоянию на 5 июня Швейцария официально сообщила, что "получила более 80 подтверждений участия на уровне глав государств и правительств", а общее число подтвержденных участников, по сообщениям чиновников, перевалило за сотню.

Однако в последующие дни эту фразу пришлось убрать с сайта события, и сейчас там говорится, что "около 90 государств подтвердили свое участие в Саммите ради мира в Украине, большинство из них – на уровне глав государств или правительств".

Несколько государств еще ждут финального проекта решения саммита, другие – находятся под давлением РФ. Президент Владимир Зеленский последние недели путешествует по миру, убеждая столицы присоединиться к саммиту.

Как говорят источники издания, около 15 государств "поставили на паузу" свое участие.

В дополнение число тех, кто просигнализировал о снижении с президентского или премьерского уровня до уровня министров или даже заместителей, дошло до десятков.

Напомним, в Швейцарии отказались от итогового документа Саммита мира, который мог иметь нежелательные последствия для Украины – текст решения в последние дни изменили.