Генштаб: Больше всего столкновений с начала суток на Кураховском направлении

За прошедшие сутки произошло 126 боевых столкновений между Силами обороны Украины и российскими войсками. Уже в эти сутки произошло 37 столкновений, больше всего атак – на Кураховском направлении.

Об этом говорится в возведении Генерального штаба ВСУ по состоянию на 10.00 13 июня.

В общей сложности за прошедшие враг нанес по позициям наших войск и населенным пунктам 4 ракетных удара, с применением 11 ракет, 38 авиаударов (в частности, сбросил 56 КАБов), совершил около 3500 обстрелов, 94 из них - из реактивных систем залпового огня.

Воздушные силы и ракетные войска и артиллерия Сил обороны Украины поразили пять районов сосредоточения личного состава и техники противника, три средства ПВО и одну артиллерийскую систему.

С начала этих суток уже произошло 37 боевых столкновений.

Захватчики нанесли 12 авиационных ударов с применением 17 УАБ, более 580 раз обстреляли позиции наших войск и населенные пункты.

В Харьковском направлении враг дважды безуспешно атаковал позиции подразделений Сил обороны в районах Глубокого и Тихого. По уточненной информации, на данном направлении за минувшие сутки россияне потеряли 135 оккупантов убитыми и ранеными, уничтожены боевая бронированная машина, артиллерийская система и шесть автомобилей агрессора. Кроме того, повреждения получили шесть артиллерийских систем.

На Купянском направлении русские войска однажды пытались произвести штурмовые действия вблизи Стельмаховки. Потерпели неудачу и отступили. Продолжаются бои неподалеку от Синьковки и Петропавловки. Ситуация контролируется.

На Лиманском направлении нашими защитниками отражена атака оккупантов в районе Грековки. Потери позиций не допущены. Также неудачей завершился вражеский штурм украинских оборонных рубежей неподалеку от Верхнекаменского на Северском направлении.

На Краматорском направлении с начала суток произошло уже пять боевых столкновений. Три атаки российских оккупантов успешно отбиты в районе Андреевки. Два боестолкновения продолжаются вблизи Ивановского. Ситуация напряженная.

За сегодняшний день на Покровском направлении враг предпринял уже восемь попыток атаковать позиции наших защитников. Шесть атак вблизи Новоселовки Первой и Новоалександровки отбиты. Продолжаются бои вблизи Калинового. На Покровском направлении, по уточненной информации, за минувшие сутки враг понес потери: 242 оккупанта убитыми и ранеными, уничтожены восемь танков, восемь боевых бронированных машин, две артиллерийские системы и четыре автомобиля. Повреждены два танка и автомобиль.

Наибольшее количество боеприкосновений с начала суток произошло на Кураховском направлении. Враг нарастил усилия и пытается прорвать нашу оборону в районах Красногоровки, Георгиевки и Прасковьевки. Пять вражеских атак нашими воинами успешно отбиты. Семь штурмовых действий еще продолжаются. Ситуация под контролем сил обороны. По уточненной информации, потери российских войск за минувшие сутки на этом направлении составили: 85 человек убиты и ранены, уничтожены два танка, три боевых бронированных машины, две артиллерийские системы и семь автомобилей.

На Ореховском направлении агрессор дважды пытался вытеснить украинских воинов с занимаемых позиций вблизи Малой Токмачки. Идет бой.

На остальных направлениях обстановка не претерпела существенных изменений.