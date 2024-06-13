Салливан: G7 сегодня может достичь договоренности по замороженным активам РФ

"Большая семерка" (G7) достигла хорошего прогресса в вопросе использования замороженных активов Российской Федерации в пользу Украины. Лидеры стран-членов могут достичь договоренности сегодня, 13 июня, во время саммита в Италии.﻿ Об этом заявил советник президента Соединенных Штатов Америки (США) по национальной безопасности Джейк Салливан, его цитирует Barron's, пишет Сергей Пышкин, РБК-Украина.

По словам Салливана, соглашение может быть заключено, когда лидеры G7 начнут переговоры вместе с президентом Украины Владимиром Зеленским.

"В дискуссиях между делегациями G7 достигнут очень хороший прогресс в достижении соглашения. Надеюсь, что до встречи лидеров сегодня мы будем иметь общее видение дальнейших действий" , - заявил Салливан во время разговора с журналистами.

Как пишет Barron's, ожидается, что соглашение будет предусматривать передачу Киеву кредита в размере 50 миллиардов долларов, которые будут обеспечены будущей прибылью от процентов с российских активов.

Салливана отметил, что делегации сейчас обсуждают все детали, в том числе количество стран, которые "сделают шаг вперед", а также вопрос о финансовом механизме, который будет привлечен.

"Мы уже определились с основными принципами, но некоторые детали еще должны быть проработаны экспертами по определенному графику" , - отметил он.

Запад заморозил более 300 миллиардов долларов российских активов после полномасштабного вторжения России на территорию страны. Средства конфисковать не удалось, поскольку отдельные страны переживают из-за юридических и репутационных рисков.