Зеленский сегодня встретится с лидерами G7 и подпишет два соглашения по безопасности

Президент Украины Владимир Зеленский сегодня примет участие во встрече лидеров стран "Группы семи" (G7), а также подпишет соглашения о безопасности с США и Японией.

Об этом говорится в сообщении Зеленского в Telegram-канале.

Он отметил, что ожидает от саммита "важных решений", поскольку значительная часть встречи будет посвящена Украине.

"Главные темы для нас - развитие коалиции истребителей, ускорение обучения пилотов, ускоренная поставка самолетов. Развитие украинской системы ПВО на основе самых мощных западных комплексов и наращивание дальнобойных способностей. Утверждение формата использования российских активов в пользу Украины, в частности для развития нашего ОПК, совместного производства" , – говорится в сообщении.

Зеленский планирует встретиться с премьером Италии Джорджей Мэлони, премьер-министрами Канады и Великобритании Джастином Трюдо и Риши Сунаком, президентом Европейского совета Шарлем Мишелем, а также директором-распорядителем МВФ Кристалиной Георгиевой.

Во время встреч с президентом США Джозефом Байденом и премьер-министром Японии Фумио Кишидой Зеленский подпишет двусторонние соглашения о безопасности. "Документ с Соединенными Штатами будет беспрецедентным, как и положено лидерам поддержки Украины" , – отметил он.