Зеленский сегодня встретится с лидерами G7 и подпишет два соглашения по безопасности
Президент Украины Владимир Зеленский сегодня примет участие во встрече лидеров стран "Группы семи" (G7), а также подпишет соглашения о безопасности с США и Японией.
Об этом говорится в сообщении Зеленского в Telegram-канале.
Он отметил, что ожидает от саммита "важных решений", поскольку значительная часть встречи будет посвящена Украине.
"Главные темы для нас - развитие коалиции истребителей, ускорение обучения пилотов, ускоренная поставка самолетов. Развитие украинской системы ПВО на основе самых мощных западных комплексов и наращивание дальнобойных способностей. Утверждение формата использования российских активов в пользу Украины, в частности для развития нашего ОПК, совместного производства", – говорится в сообщении.
Зеленский планирует встретиться с премьером Италии Джорджей Мэлони, премьер-министрами Канады и Великобритании Джастином Трюдо и Риши Сунаком, президентом Европейского совета Шарлем Мишелем, а также директором-распорядителем МВФ Кристалиной Георгиевой.
Во время встреч с президентом США Джозефом Байденом и премьер-министром Японии Фумио Кишидой Зеленский подпишет двусторонние соглашения о безопасности.
"Документ с Соединенными Штатами будет беспрецедентным, как и положено лидерам поддержки Украины", – отметил он.
"Год назад на саммите НАТО в Вильнюсе G7 приняла Декларацию о поддержке Украины. Сегодня в рамках этой Декларации мы подписываем два последних безопасности соглашения с членами "семерки". Украинский народ, наши воины видят, что G7 навсегда с Украиной. Я благодарен нашим партнерам за веру в нас и нашу победу", – добавил Зеленский.