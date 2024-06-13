Кулеба отреагировал на новые санкции США против России

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба приветствовал новый широкий набор санкций США против России и всех, кто готов помогать РФ в ее военных действиях, сообщает Европейская правда.

Об этом Кулеба рассказал в соцсети Х (Twitter).

По словам министра, "учитывая громкое нытье ведущих пропагандистов российского режима, эти меры бьют в самое больное место".

"Мы особенно приветствуем жесткие меры против оборонно-промышленной базы России и ее доступа к технологиям и ресурсам за рубежом. Удушение военной машины Путина имеет решающее значение для глобальной безопасности. Каждое оружие, которое Россия не в состоянии произвести из-за ограниченности ресурсов, – это спасенная жизнь", – отметил министр.

Любая организация, помогающая России в производстве оружия, должна подвергаться самому жесткому давлению, подчеркнул Кулеба.

"Рядовые россияне должны осознать, что проблемы, с которыми они сталкиваются, являются прямым следствием решений Москвы. Начиная с незаконной войны против Украины и заканчивая вмешательством в дела других стран", – добавил министр.

Напомним, Минфин США накануне объявил о расширении механизма вторичных санкций в отношении России и о санкциях против более 90 иностранных компаний и лиц, помогающих Москве уклоняться от санкций.

Кроме того, США объявили о санкциях против Московской биржи и более 100 компаний российской "оборонки".