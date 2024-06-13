Столтенберг об ударах F-16 по России: у Украины есть право на самозащиту

У Украины есть право использовать западное оружие для ударов по России для защиты. Самооборона не является эскалацией, сообщает РБК-Украина.

Об этом говорит заявление генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга перед заседанием министров обороны в Брюсселе.

Он отметил, что союзники работают над обучением украинских пилотов и технического персонала на F-16. Однако генсек Альянса не назвал сроки окончания учений.

Столтенберг приветствовал решение партнеров разрешить Украине наносить удары по территории России западным оружием. Он также призвал союзников ослабить ограничения.

На вопрос о том, будет ли Украина наносить удары самолетами F-16 по целям в России, Столтенберг заявил, что Украина имеет право на самооборону.

"Украина имеет право на самозащиту, и право на самозащиту включает также нанесение удара по законным военным целям на территории российского агрессора", - сказал генсек НАТО.

Он добавил, что самозащита не является эскалацией и закреплена в Уставе ООН. Столтенберг призвал союзников помочь Украине отстоять право на самооборону.

Что этому предшествовало

Напомним, что ряд партнеров разрешили Украине использовать предоставленное оружие для ударов по территории России. Однако есть некоторые ограничения.

США разрешили украинским военным удары американским оружием по приграничным регионам РФ. Германия тоже установила подобное ограничение. По данным немецких СМИ, речь идет об атаках в радиусе 40 км от границы.

В НАТО ранее приветствовали решения союзников, отметив, что у Украины должна быть возможность защищаться от российских атак.