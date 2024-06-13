Фигурант расследования НАБУ обещает вернуться в Украину в понедельник

Фигурант антикоррупционного расследования относительно "большого строительства" бизнесмен Юрий Голик 2 июня пересек границу на выезд из Украины, но планирует вернуться в ближайшее время, сообщает Украинская правда.

Он подтвердил с журналистом, что сейчас находится за границей, выехал на законных основаниях и планирует вернуться 17 июня.

"Как и все разы ранее, я выехал по системе "Шлях". Вернусь в понедельник.

Информацию относительно этого выезда, как и по всем предыдущим, можно посмотреть в декларациях - там указано куда ездил и за чем. Уверен, что в СМИ, которые ссылаются на "источники в ...", найдутся и "источники в таможенной службе" , – сказал он.

По данным источников издания, Голик периодически пересекает украинскую границу по системе "Шлях". В эту систему его вносила Днепропетровская областная военная администрация по инициативе благотворительной организации Благотворительный фонд "Песни, рожденные в АТО".

Последнее разрешение на выезд Голик получил 11 апреля 2024 года, эта заявка действительна до 16.10.24.

По данным СМИ, последний раз украинскую границу бизнесмен пересек на выезд из Украины 2 июня в контрольно-пропускном пункте "Краковец".

Еще один источник отметил, что в отношении Голика следствием не было установлено ограничений на выезд из Украины, которые бы запрещали ему покидать пределы государства и действовали на границе.