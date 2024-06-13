Остин: Аргентина присоединилась к "Рамштайну" для помощи Украине

Аргентина присоединилась к Контактной группе по обороне Украины в формате "Рамштайн". Участниками формата являются около 50 стран, сообщает РБК-Украина.

Об этом говорит заявление министра обороны США Ллойда Остин во время открытия заседания в формате "Рамштайн".

"Поддержка Украины увеличивается. И потому я приветствую усилия Аргентины как нового члена Контактной группы. Поздравляю вас здесь сегодня с нами", - заявил глава Пентагона.

Напомним, сегодня, 13 июня, в штаб-квартире НАТО в Брюсселе проходит 23 заседание в формате "Рамштайн" для помощи Украины. На встрече присутствует министр обороны Украины Рустем Умеров.

Помощь Аргентины

Следует отметить, что Аргентина стала активнее поддерживать Украину после переизбрания президента. Новый лидер страны Хавьер Милей встречался с президентом Украины Владимиром Зеленским и пообещал поддержку. По просьбе Зеленского Милей также примет участие в саммите мира.

По данным Financial Times, Аргентина передала Украине вертолеты Ми-171Е, купленные у России.

Также, по информации СМИ, Аргентина обсуждает с Францией передачу Украине самолетов Super Etendard, не используемых из-за эмбарго Британии.