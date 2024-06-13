СМИ узнали детали расследования убийства 9-летней украинки в Германии

Немецкие следователи предполагают, что к убийству 9-летней украинки Валерии в Дельбене могли быть причастны знакомые ее матери, и тщательно изучают эту версию, сообщает Европейская правда.

Об этом со ссылкой на свои источники рассказывает Bild.

Еще на брифинге полиции в среду пресс-секретарь прокуратуры Хемница сказала, что следствие сосредоточилось на поиске вероятных виновников в кругу непосредственных знакомых семьи Валерии.

Как узнали Bild, следователи исследуют версии о возможной причастности к убийству двух знакомых матери девочки.

Один из мужчин некоторое время был в отношениях с матерью Валерии. Второй был знаком с семьей и якобы был замечен в так называемом сталкинге (навязчивых проявлениях внимания вплоть до преследования).

Тем временем жители города несут лампадки, игрушки, цветы и записки со словами соболезнования к дому, где проживает семья Валерии.

Robert Michael

Напомним, Валерию разыскивали с 3 июня, когда она ушла в школу и пропала. В среду 12 мая полиция подтвердила гибель девочки после экспертизы тела, найденного в лесу недалеко от ее дома. Дело расследуется как убийство.

Правоохранители начали расследование также против школы, потому что там не начали бить тревогу, когда девочка не пришла на уроки.

Валерия жила в Германии с мамой с 2022 года, ее отец – в Силах обороны Украины. В прошлом году родители развелись.

Напомним, 11 июня в немецком городе Франкфурт-на-Майне 41-летняя украинка получила ранения в результате нападения на нее афганца с ножом.

В марте в Германии произошло резонансное убийство молодой украинки и ее матери, подозревают, что его устроили с целью похитить младенца женщины.