Оккупанты трое суток почти непрерывно штурмуют Часов Яр – спикер ВСУ

Уже в течение трех суток россияне активно штурмуют в районе Часового Яра Бахмутского района Донецкой области, применяя как бронетехнику, так и авиацию. Об этом заявил спикер оперативно-стратегической группировки войск "Хортица" Назар Волошин, сообщает Лига.net.

По его словам, с 10 июня действия оккупантов стали "слишком активными" в районе Часового Яра - враг почти непрерывно трое суток штурмовал город с помощью бронетехники.

Также, по его словам, оккупанты пытаются проводить штурмовые действия на направлении и при поддержке авиации и дронов. Россияне активно применяют неуправляемые авиационные ракеты и используют беспилотники в окрестностях Часового Яра.

По словам Волошина, подразделения Сил обороны успешно сдерживают давление, на отдельных направлениях усиливают позиции.

С начала суток 13 июня произошло уже пять боевых столкновений - три атаки российских оккупантов успешно отбиты в районе Андреевки, два боестолкновения продолжаются вблизи Ивановского.

Ситуация "несколько напряженная", отметил спикер ВСУ. Однако оккупанты понесут потери – за сутки на этом направлении было уничтожено 90 оккупантов, 138 получили ранения.