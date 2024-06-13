Харьковская ОВА фиксирует меньше российских обстрелов из ЗРК С-300

Военная администрация фиксирует меньше обстрелов Харькова из российских установок ЗРК С-300, сообщает Украинская правда.

Об этом заявил глава ОВА Олег Синегубов в эфире телемарафона.

"То, что меньше применяются (С-300 - ред.) - это однозначно. Это чувствуют все харьковчане.

Враг каждую ночь и днем наносил удары из С-300, и мы сейчас констатируем, что таких обстрелов стало значительно меньше.

Однако эта угроза все еще сохраняется".

По данным ISW, основатель спецподразделения Kraken Константин Немичев подтвердил 12 июня, что украинские силы использовали HIMARS для уничтожения четырех российских систем С-300 в Белгородской области.

Уничтожение российских систем ПВО в Белгородской области побудило российское командование перебросить на эту территорию средства ПВО из Крыма, а это в свою очередь ухудшило противовоздушную оборону на временно оккупированном полуострове.