Орбан отреагировал на решение Суда ЕС наложить штраф на Венгрию

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан возмутился из-за решения Суда ЕС об отступлении официального Будапешта от процедур Евросоюза о предоставлении убежища и выдворении нелегалов, сообщает Европейская правда.

Об этом Орбан написал в соцсети Х (Twitter).

Глава венгерского правительства назвал решение Суда ЕС оштрафовать Венгрию на 200 млн евро плюс 1 млн евро за каждый день промедления в связи с невыполнением решения Суда "возмутительным и неприемлемым". Он отметил, что так Будапешт наказали за защиту границ Европейского Союза.

"Создается впечатление, что нелегальные мигранты для брюссельских бюрократов важнее, чем собственные европейские граждане", – написал Виктор Орбан, использовав в своем сообщении несколько восклицательных знаков в знак возмущения.

The #ECJ’s decision to fine #Hungary with 200M euros plus 1M euros daily(!!!) for defending the borders of the European Union is outrageous and unacceptable. It seems that illegal #migrants are more important to the Brussels bureaucrats than their own European citizens. — Orbán Viktor (@PM_ViktorOrban) June 13, 2024

Решение Суда ЕС 13 июня касается давнего решения еще от декабря 2020 года, в котором Суд определил, что Венгрия не выполняет процедуры ЕС по международной защите и возвращению граждан третьих стран, находящихся на территории ЕС нелегально.

В новом решении Суд ЕС установил, что Венгрия не приняла достаточных мер для выполнения решения 2020 года по трем пунктам – доступа к процедуре международной защиты для искателей убежища, права оставаться в стране до окончательного отклонения заявки и по возвращению лиц с нелегальным пребыванием.

В 2023 году Суд ЕС также признал нарушением требование Венгрии к искателям убежища подавать ходатайство через посольства в Сербии или Украине.