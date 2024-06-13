Польша не поддерживает передачу Украине ЗРК Patriot, размещенного на ее территории

Польша не соглашается с тем, чтобы передавать Украине американскую систему Patriot, которая размещена на ее территории. Об этом в четверг заявил заместитель главы Минобороны Польши Цезарий Томчик в соцсети Х (Twitter), сообщает Европейская правда.

Накануне издание The New York Times сообщило, что США якобы думают отправить в Украину дислоцированную в Польше американскую систему Patriot.

Сейчас в Польше дислоцируется батарея американских Patriot, которая, среди прочего, защищает логистический хаб в Жешуве. Через него в Украину поступает значительная часть военной помощи. Издание NYT не уточнило, идет ли речь о передаче всей батареи – восьми пусковых установок с радарами и другим оборудованием – или только об отдельных ее элементах.

Заместитель министра национальной обороны Польши Цезарий Томчик объявил в четверг на платформе X (Twitter), что американская батарея будет заменена на батарею из другой части мира.

"Польша не дала согласия на передачу польской батареи. Польские патриоты защищают польское небо, и это не изменится" , – написал Томчик.

В свою очередь глава Бюро национальной безопасности Польши Яцек Сивера заявил, что американские установки Patriot, дислоцированные в Польше, не должны быть переданы Украине.

Он отметил, что попросил поговорить об этом со своим коллегой в США Джейком Салливаном, потому что информация, распространенная в СМИ, "вызывает беспокойство".