В КГГА рассказали, будут ли работать светофоры во время блэкаутов

Киевская городская государственная администрация поставит 50 систем резервного питания на ключевые светофорные объекты, чтобы они работали во время отключений электроэнергии, сообщает Экономическая правда.

Об этом заявил заместитель киевского городского головы Петр Пантелеев в интервью ЭП.

"Мы уже закупаем специальные батареи с инверторами. Они будут накапливать электроэнергию, когда она есть, и светофоры будут работать на батарейках во время отключений. Это позволит не привлекать патрульную полицию для регулирования движения" , – заявил Пантелеев.

По его словам, Патрульная полиция составила список из 40-ка приоритетных и сложных перекрестков, где обеспечить питание надо в первую очередь.

Заместитель Виталия Кличко добавил, что КГГА не будет оснащать светофоры солнечными панелями, поскольку их эффективность зимой составит лишь 10-15%.