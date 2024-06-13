Россияне проявляют наибольшую активность в трех направлениях – Генштаб

С начала суток российские войска наибольшую активность проявляют на Кураховском, Покровском и Краматорском направлениях. Общее количество боевых столкновений увеличилось до 41.

Об этом говорится в возведении Генерального штаба ВСУ по состоянию на 13:00 13 июня.

Продолжает подвергаться артиллерийским обстрелам с территории российской федерации приграничья Сумской и Черниговской областей. Так, по направлениям Пороз (РФ) и Мощеное (РФ) нанесен удар по Порозку, из Гуево (РФ) по Мирополью, из Хоромного (РФ) по Елиному.

Вместе с тем российские террористы со своей территории продолжают бить управляемыми авиационными бомбами по Харьковщине. В частности, со стороны Белгорода агрессор нанес три удара тремя КАБами по Волчанску и другим населенным пунктам Волчанской общины.

В Купянском направлении враг пытается навязать инициативу вблизи Синьковки, Петропавловки, Стельмаховки и Берестового. Одну атаку украинские воины успешно отбили, еще три боестолкновения – продолжаются. В то же время, оккупанты ударили двумя КАБами по Купянску, еще три управляемых авиационных бомбы российский агрессор запустил по Ивановке.

На Лиманском направлении продолжается бой недалеко от Грековки.

Семь раз с начала суток захватчики атаковали на Краматорском направлении. Украинские защитники успешно отразили пять штурмовых действий противника. В настоящее время продолжаются боеприкосновения вблизи Нового и Андреевки. Не оставляет намерения противник протиснуть нашу оборону на Покровском направлении. Бои продолжаются в районах Новоалександровки, Калинового и Новоселовки Первой. В настоящее время наши защитники отразили здесь шесть вражеских атак, еще две – продолжаются.

Горячее сегодня на Кураховском направлении. С начала суток подразделения Сил обороны отразили на данном участке четыре штурмовых действия врага. Еще семь боестолкновений продолжаются вблизи Красногоровки, Георгиевки и Парасковеевки.

На Приднепровском направлении, на левобережье Днепра, агрессор пытался трижды безуспешно атаковать наши позиции вблизи Кринок. В то же время, оккупанты нанесли три удара восемью КАБами в районах населенных пунктов Ольговка, Красный Яр, Николаевка и Берислав.

По остальным направлениям обстановка без особых изменений.