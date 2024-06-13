РФ заявила о проведении учений по доставке тактического ядерного оружия

Министерство обороны России заявило, что во время учений нестратегических ядерных сил российские войска осуществляли доставку учебных ядерных боеголовок в пункты хранения и аэродром, где их загружали на бомбардировщики, сообщает Радио Свобода.

В заявлении 12-е Главное управление Минобороны России, которое охраняет, обслуживает и транспортирует российский арсенал ядерного оружия, сообщило, что учения будут проанализированы для улучшения.

Ядерное управление "обеспечило доставку учебно-ядерных боеприпасов к полевым пунктам хранения позиционного района ракетной бригады и оперативного аэродрома штурмовой авиации. Совместно с белорусскими коллегами осуществлена подготовка и выдача ракет в специальной оснастке и подвеске авиационных средств поражения под самолет.

"По результатам учений… будут определены направления дальнейшего совершенствования подготовки нестратегических ядерных сил с целью гарантированного выполнения задач при различных вариантах развития военно-политической ситуации" , – говорится в заявлении, цитируемом Минобороны РФ.

11 июня Министерство обороны России заявило о начале второго этапа учений нестратегических ядерных сил с участием Белоруссии.

Как говорилось в сообщении, на этом этапе российские и белорусские военные должны отработать вопросы совместной подготовки к боевому применению нестратегического ядерного оружия.

В ходе первого этапа учений, начавшегося 21 мая, российские военные отработали применение комплексов Искандер и их скрытого перемещения в район ракетных пусков. Беларусь начала проверку носителей тактического ядерного оружия 7 мая.

О проведении учений нестратегических ядерных сил Минобороны России объявило 6 мая. Такое поручение дал российский лидер Владимир Путин – как сообщало военное ведомство, "в ответ на провокационные заявления и угрозы отдельных западных официальных лиц в адрес Российской Федерации".

Спикер Кремля Дмитрий Песков тогда заявлял, что учения спровоцированы недавними заявлениями президента Франции Эмманюэля Макрона, главы МИД Великобритании Дэвида Кэмерона и представителей США. Тогда же Песков говорил о "беспрецедентном утечке напряженности" в связи, в частности, с высказываниями Макрона о возможности отправки в Украину военнослужащих стран Запада.

Нестратегическое, иначе называемое тактическим, ядерное оружие – ядерные боеприпасы, средствами доставки которых являются ракеты относительно малого радиуса действия (т.е. не стратегические межконтинентальные ракеты) и обладают сравнительно (со стратегическим оружием) малой мощностью, например несколько килотон в тротиловом эквиваленте. В частности, тактическое ядерное оружие могут использовать ракетные комплексы "Искандер". Это оружие недавно было размещено в Беларуси. По оценкам, Россия имеет самый большой запас такого оружия в мире. На поле сражения она никогда не применялась.

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