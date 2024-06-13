Украина может избежать блекаута с вероятностью более 90% – эксперт

Украина имеет высокие шансы сохранить целостность энергосистемы зимой, несмотря на удары россиян. Такую оценку высказал директор энергетических программ Центра Разумкова Владимир Омельченко, сообщает Укринформ.

"Шансы, что энергосистема сохранит свою целостность, даже если удары со стороны россиян продолжатся, этой зимой очень высоки. Вероятность того, что не будет блекаута, намного выше 90%, с моей точки зрения" , - сказал Омельченко.

Эксперт считает, что частично возместить дефицит в энергосистеме можно за счет увеличения разрешенных объемов импорта электричества из Европы.

Кроме того, Омельченко отметил необходимость сосредоточиться на восстановлении тех генерирующих мощностей, которые можно восстановить – по его оценке, это около 1,5-2 ГВт.