Страны G7 официально подтвердили передачу 50 млрд долларов для Украины
Лидеры стран-участниц "Большой семерки" (G7) на саммите в Италии согласовали передачу Украине 50 млрд долларов. Об этом заявил министр финансов Германии Кристиан Линднер, сообщает Корреспондент.
"Хорошие новости от G7: еще 50 млрд долларов для Украины. Мы используем для этого проценты от замороженных активов – умный инструмент, показывающий Путину наше единство, очень помогает Украине и снимает нагрузку с бюджетов", – заявил министр.
Кристиан Линднер добавил, что в настоящее время прорабатываются все остальные детали этого соглашения.