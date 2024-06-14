Курс валют НБУ на 14 июня
Курс основных валют, установленный Национальным банком Украины в пятницу, 14 июня 2024 года
Курс доллара, по сравнению с 13 июня, повысился на 25 коп до 40.6908 за 1 доллар.
Курс евро достиг уровня 43.8850 за 1 евро.
Курс фунта стерлингов вырос до уровня 51.9459 за 1 фунт стерлингов.
Курс швейцарского франка вырос до уровня 45.3986 за 1 швейцарский франк.
Курс польского злотого повысился на 6 коп до 10.0885 за 1 польский злотый.
|Валюта
|Полное название
|Курс
|USD
|Доллар
|40.690800
|EUR
|Евро
|43.885000
|GBP
|Фунт стерлингов
|51.945900
|CHF
|Швейцарский франк
|45.398600
|PLN
|Польский злотый
|10.088500
Национальный банк Украины устанавливает курс с 15:00 до 16:00, курс начинает действовать с следующего дня. Также в 12:00 НБУ публикует справочное значение курса, которое служит ориентиром чего ожидать в 15:00. В выходные и праздничные дни действуют курсы последнего рабочего дня.
Национальный банк продолжает ежедневно работать над поддержанием стабильности гривны, проводя валютные интервенции, и не допускает значительных колебаний курса валют.