Курс валют НБУ на 14 июня

Курс основных валют, установленный Национальным банком Украины в пятницу, 14 июня 2024 года

Курс доллара, по сравнению с 13 июня, повысился на 25 коп до 40.6908 за 1 доллар.

Курс евро достиг уровня 43.8850 за 1 евро.

Курс фунта стерлингов вырос до уровня 51.9459 за 1 фунт стерлингов.

Курс швейцарского франка вырос до уровня 45.3986 за 1 швейцарский франк.

Курс польского злотого повысился на 6 коп до 10.0885 за 1 польский злотый.

Валюта Полное название Курс USD Доллар 40.690 800 EUR Евро 43.885 000 GBP Фунт стерлингов 51.945 900 CHF Швейцарский франк 45.398 600 PLN Польский злотый 10.088 500

Национальный банк Украины устанавливает курс с 15:00 до 16:00, курс начинает действовать с следующего дня. Также в 12:00 НБУ публикует справочное значение курса, которое служит ориентиром чего ожидать в 15:00. В выходные и праздничные дни действуют курсы последнего рабочего дня.

Национальный банк продолжает ежедневно работать над поддержанием стабильности гривны, проводя валютные интервенции, и не допускает значительных колебаний курса валют.