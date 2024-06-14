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Курс валют НБУ на 14 июня

Курс валют НБУ на 14 июня

Курс основных валют, установленный Национальным банком Украины в пятницу, 14 июня 2024 года

Курс доллара, по сравнению с 13 июня, повысился на 25 коп до 40.6908 за 1 доллар.

Курс евро достиг уровня 43.8850 за 1 евро.

Курс фунта стерлингов вырос до уровня 51.9459 за 1 фунт стерлингов.

Курс швейцарского франка вырос до уровня 45.3986 за 1 швейцарский франк.

Курс польского злотого повысился на 6 коп до 10.0885 за 1 польский злотый.

Валюта Полное название Курс
USD Доллар 40.690800 +0.2467
EUR Евро 43.885000 +0.353
GBP Фунт стерлингов 51.945900 +0.3433
CHF Швейцарский франк 45.398600 +0.2399
PLN Польский злотый 10.088500 +0.0567

Национальный банк Украины устанавливает курс с 15:00 до 16:00, курс начинает действовать с следующего дня. Также в 12:00 НБУ публикует справочное значение курса, которое служит ориентиром чего ожидать в 15:00. В выходные и праздничные дни действуют курсы последнего рабочего дня.

Национальный банк продолжает ежедневно работать над поддержанием стабильности гривны, проводя валютные интервенции, и не допускает значительных колебаний курса валют.

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