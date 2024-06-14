ВСУ обезвредили более тысячи оккупантов и десятки единиц техники

За минувшие сутки Силы обороны обезвредили 1250 российских захватчиков, общие потери россиян достигли 524 060 человек, сообщает Украинская правда.

Об этом сообщает Генштаб ВСУ в Facebook.

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 14.06.24 ориентировочно составили: