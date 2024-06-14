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ВСУ обезвредили более тысячи оккупантов и десятки единиц техники

ВСУ обезвредили более тысячи оккупантов и десятки единиц техники
Фото: Facebook

За минувшие сутки Силы обороны обезвредили 1250 российских захватчиков, общие потери россиян достигли 524 060 человек, сообщает Украинская правда.

Об этом сообщает Генштаб ВСУ в Facebook.

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 14.06.24 ориентировочно составили:

  • личного состава - около 524060 (+1250) человек/чел,
  • танков - 7936 (+8) ед,
  • боевых бронированных машин - 15234 (+26) ед,
  • артиллерийских систем - 13818 (+48) ед,
  • РСЗО - 1101 (+2) ед,
  • средств ПВО - 849 (+3) ед,
  • самолетов - 359 (+0) ед,
  • вертолетов - 326 (+0) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня - 11097 (+22),
  • крылатых ракет - 2286 (+1),
  • кораблей/катеров - 28 (+0) ед,
  • подводных лодок - 1 (+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн - 18854 (+60) ед,
  • специальной техники - 2310 (+16).

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