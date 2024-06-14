Оккупанты заявили об уничтожении 87 украинских беспилотников над РФ и Крымом

Российское Минобороны заявило, что ночью 14 июня силы ПВО якобы перехватили и уничтожили 87 украинских беспилотников над территорией России и временно оккупированного Крыма, сообщает Украинская правда.

Сообщается, что якобы 70 беспилотников уничтожили над территорией Ростовской области, 6 − над Воронежской, 6 − над Курской, 2 − над Белгородской, 2 − над Волгоградской областью и 1 − над территорией Крыма.

Российские Telegram-каналы пишут, что жители Морозовска Ростовской области ночью сообщили о взрывах, в городе возник пожар. Telegram-канала Astra напоминает, что в Морозовске находится военный аэродром. 5 апреля он уже подвергался атаке.

Губернатор Ростовской области Василий Голубев заявил, что в результате атаки БПЛА в Морозовском районе несколько населенных пунктов остались без света.

Ранее губернатор Воронежской области РФ Александр Гусев заявил, что якобы ночью беспилотники атаковали нефтебазу, которая была "незначительно" повреждена.