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Оккупанты заявили об уничтожении 87 украинских беспилотников над РФ и Крымом

Оккупанты заявили об уничтожении 87 украинских беспилотников над РФ и Крымом
Фото: t.me/astrapress

Российское Минобороны заявило, что ночью 14 июня силы ПВО якобы перехватили и уничтожили 87 украинских беспилотников над территорией России и временно оккупированного Крыма, сообщает Украинская правда.

Сообщается, что якобы 70 беспилотников уничтожили над территорией Ростовской области, 6 − над Воронежской, 6 − над Курской, 2 − над Белгородской, 2 − над Волгоградской областью и 1 − над территорией Крыма.

Российские Telegram-каналы пишут, что жители Морозовска Ростовской области ночью сообщили о взрывах, в городе возник пожар. Telegram-канала Astra напоминает, что в Морозовске находится военный аэродром. 5 апреля он уже подвергался атаке.

Губернатор Ростовской области Василий Голубев заявил, что в результате атаки БПЛА в Морозовском районе несколько населенных пунктов остались без света.

Ранее губернатор Воронежской области РФ Александр Гусев заявил, что якобы ночью беспилотники атаковали нефтебазу, которая была "незначительно" повреждена.

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