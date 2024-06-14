Рейтинг Сунака рекордно упал перед досрочными выборами в Британии

Поддержка британцами премьер-министра Риши Сунака упала до рекордно низкого уровня, сообщает Деловая столица.

Об этом свидетельствуют результаты опроса YouGov со ссылкой на Sky News.

Как отмечается, 72% британцев негативно относятся к Сунаку — это самый высокий уровень неодобрения, зафиксированный социологической службой с тех пор, как он стал премьер-министром Британии.

Положительно — только 21% британцев.

Избиратели также в целом недовольны Консервативной партией, возглавляемой Риши Сунаком — 70% относятся к ней негативно, 21% — положительно.

В то же время, количество британцев, положительно относящихся к лидеру оппозиционной Лейбористской партии Киру Стармеру, достигло наивысшего уровня с конца 2022 года — 39%. Впрочем, "неблагоприятно" к нему относятся 51% респондентов.

Мнения по поводу Лейбористской партии разделились: 44% относятся к ней положительно, 47% — отрицательно.

Популярность либеральных демократов несколько возросла — положительно относятся к 37%, отрицательно — 47%.

Как сообщалось, премьер-министр Великобритании Риши Сунак объявил о проведении всеобщих выборов 4 июля.