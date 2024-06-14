Politico: Беларусь "предала" Армению поставками оружия в Азербайджан

Беларусь поставляла современное оружие врагу Армении Азербайджану, хотя Минск и Ереван являются союзниками и вместе входят в альянс безопасности ОДКБ под эгидой России, сообщает Европейская правда.

Об этом сообщило издание Politico со ссылкой на документы, свидетельствующие о поставках оружия.

Группа документов проливает новый свет на решение Армении на этой неделе объявить о намерениях выйти из военного альянса ОДКБ.

Пакет документов из более десятка писем, дипломатических нот, товарных накладных и экспортных паспортов свидетельствует, что Беларусь активно помогала вооруженным силам Азербайджана в период между 2018 и 2022 годами, когда напряженность в отношениях с Арменией достигла пика.

Предлагаемые Баку услуги включали модернизацию старого артиллерийского оборудования и предоставление нового военного оборудования, используемого для радиоэлектронной борьбы и беспилотных систем.

Документы включают письма белорусского государственного агентства по экспорту вооружений к собственным военно-промышленным фирмам о заказах для Азербайджана современного оборудования для наведения артиллерии на цель, а также переписку между двумя государствами о закупке мобильных станций борьбы с беспилотниками "Гроза-С" для вооруженных сил Азербайджана.

В одном из дипломатических сообщений, с которыми ознакомилось издание, говорится, что белорусские предприятия играют активную роль "в восстановлении деоккупированных территорий Азербайджана, а также экспорте белорусских товаров и услуг" в страну.

В сентябре 2022 года азербайджанские войска начали вторжение на территорию Армении, заняв ключевые стратегические высоты. Тогда Армения обратилась к ОДКБ за поддержкой, но позже обвинила блок в невыполнении своих обязательств после того, как он предложил лишь прислать делегацию для установления фактов.

Несмотря на то, что на бумаге Александр Лукашенко является союзником Армении, ранее он называл президента Азербайджана Ильхама Алиева "нашим человеком" и говорил, что ОДКБ было бы "неправильно" противостоять ему.

Алиев, в свою очередь, в 2022 году заявил, что "в ОДКБ у нас больше друзей, чем у Армении".

По мнению экспертов, Беларусь – один из ближайших союзников Москвы – вряд ли действовала бы без молчаливой поддержки Кремля.

Напомним, в среду премьер-министр Армении Никол Пашинян объявил, что его страна выйдет из ОДКБ, утверждая, что его члены "не выполняют своих договорных обязательств, а планируют войну против нас с Азербайджаном".

В четверг Пашинян заявил, что ни он, ни один другой официальный представитель Армении никогда не посетит Беларусь, пока руководителем этой страны является Лукашенко.

Беларусь в четверг вызвала посла Армении на встречу в МИД после того, как накануне Пашинян обнародовал свои обвинения. Позже посол был отозван в Ереван, а посол Беларуси вернулся в Минск.