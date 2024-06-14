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Россияне нанесли авиаудары по Харьковщине: горели жилые дома и авто

Россияне нанесли авиаудары по Харьковщине: горели жилые дома и авто
Фото: ГСЧС

Ночью 14 июня российские оккупанты нанесли авиаудары по прифронтовым населенным пунктам Харьковской области, в результате чего бушевали пожары, но люди не пострадали, сообщает Украинская правда.

Об этом сообщают в ГСЧС в Telegram.

"Произошли разрушения и пожары в жилом секторе с. Купянск-Узловой и с. Глушковка Купянского района. По разным адресам горело 3 жилых дома и легковой автомобиль".

Общая площадь пожаров − около 200 кв.м.

По данным службы, жертв и пострадавших нет.

Предыстория:

  • В ночь 14 июня Россия нанесла комбинированный удар с воздуха по Украине, выпустив 14 ракет и 17 дронов-камикадзе, ПВО Украины уничтожила 7 вражеских ракет и 17 БПЛА.

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