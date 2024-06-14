На Одесчине обезвредили морскую мину, которую вынесло на побережье – ВМС

Сегодня в Одесской области Силы обороны Украины обнаружили и обезвредили морскую мину, которую вынесло на побережье Черного моря.

Об этом сообщили Военно-морские силы ВСУ.

"После идентификации мины, силами и средствами ВМС ВС Украины опасный боеприпас был обезврежен путем контролируемого подрыва с соблюдением всех необходимых мер безопасности" , – говорится в сообщении.

В ВМС призывали в случае обнаружения подозрительных взрывоопасных предметов ни в коем случае не приближаться к ним, не прикасаться и не пытаться самостоятельно перемещать/уничтожать их, а сообщить соответствующие службы.

Военные отметили, что в регионе продолжает действовать запрет на пребывание на непроверенных участках побережья.