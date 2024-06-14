Сеул: Северная Корея оправила в Россию 5 млн снарядов, Путин попросит еще

Северная Корея отправила в Россию контейнеры, которые могут вместить почти 5 млн артиллерийских снарядов, а президент России Владимир Путин, вероятно, попросит еще больше во время своего визита в Пхеньян, сообщает РБК-Украина.

Об этом заявил министр обороны Южной Кореи Шин Вон Сик в интервью Bloomberg.

Он заявил, что Сеул выявил по меньшей мере 10 тысяч транспортных контейнеров, отправлены из Северной Кореи в Россию, в которых может находиться до 4,8 млн артиллерийских снарядов, подобных тем, которые Путин использовал в войне с Украиной.

"Ожидается, что Путин будет стремиться к более тесному сотрудничеству в военной сфере с Северной Кореей, особенно в военных поставках, таких как артиллерийские снаряды, которые необходимы, чтобы воспользоваться шансом на победу", - сказал Шин.

Он также сказал, что Северная Корея отправила десятки баллистических ракет, чтобы помочь Путину атаковать Украину.

В обмен на боеприпасы Россия отправила Северной Корее технологии, которые помогут в ее планах по развертыванию множества шпионских спутников, а также обычных вооружений, таких как танки и самолеты.

Путин собирается посетить Северную Корею уже на следующей неделе. Поездка туда станет его первой с июля 2000 года.

Боеприпасы, отправленные Северной Кореей после встречи Путина и Кима в России в сентябре, вероятно, намного превзошли то, что было отправлено США и Европейским Союзом Украине. Это позволило силам Кремля атаковать Украину, поскольку она была вынуждена нормировать боеприпасы из-за истощения запасов, а помощь задерживалась в Конгрессе США.

В то время как украинские официальные лица подняли тревогу по поводу угрозы российского прорыва во время многомесячных задержек с поставками американского оружия, киевские войска в основном удерживали оборону, поскольку что вторгшаяся армия Москвы превосходила их по вооружению почти 10 к 1. Европейский Союз пообещал до конца года отправить Украине один миллион артиллерийских снарядов.

Визит Путина и программы КНДР

Тем временем Ким тратит значительные средства на свою ракетную программу. По словам Шина, испытания ракет в прошлом году обошлись примерно в 1 млрд долларов. Эта цифра составляет около 4% экономики Северной Кореи, которая, по оценкам Южной Кореи, в 2022 году составит около 24,5 млрд долларов.

"Северная Корея игнорирует трудности своего народа, совершая ракетные провокации. Денег достаточно, чтобы покрыть нехватку продовольствия в Северной Корее в течение года", - сказал Шин.

Спутниковые снимки показывают, что Пхеньян готовится к визиту Путина, сообщила базирующаяся в Сеуле специализированная служба 38 North. На изображениях видно строительство на площади Ким Ир Сена в центре Пхеньяна, что свидетельствует о подготовке к военному параду, а самолеты, припаркованные в главном аэропорту Пхеньяна, были перемещены на взлетную полосу, вероятно, чтобы подготовить объект к приему Путина.

Коммерческие спутниковые снимки и разведывательные данные, предоставленные правительством США, показывают, что российские грузовые суда регулярно курсируют между некогда тихим северокорейским портом Наджин недалеко от границы с Россией. Большинство из них направились на бывшую советскую базу подводных лодок, расположенную примерно в 180 километрах.

Белый дом предоставил изображения, на которых видно, как оружие отправляется по маршруту и доставляется по железной дороге за тысячи километров на склад в российском городе Тихорецк для использования против Украины.

Снаряды КНДР для Росси

Напомним, Госдеп США ранее сообщал, что Северная Корея с сентября 2023 года поставила Москве более 10 тысяч контейнеров с боеприпасами или материалами, которые связаны с боеприпасами.

В то же время представитель ГУР Минобороны Вадим Скибицкий заявил, что Северная Корея передала Москве 1,5 млн артиллерийских боеприпасов.