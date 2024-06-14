Укрэнерго: Из-за непогоды обесточены несколько населенных пунктов

Из-за непогоды на утро 14 июня обесточены три населенных пункта в Сумской области. Еще 494 населенных пункта остаются без энергопитания по другим причинам, сообщает Экономическая правда.

Об этом сообщили в пресс-службе "Укрэнерго".

Кроме того, из-за боевых действий есть новые обесточивания в Днепропетровской, Донецкой и Харьковской областях.

Ночью во время воздушной тревоги действием защиты отключалась высоковольтная воздушная линия "Укрэнерго" в восточном регионе. Ремонтные бригады выясняют причины отключения.

Также во время воздушной тревоги в западном регионе действием защиты отключалась воздушная линия облэнерго. Обесточились промышленные и бытовые потребители на Львовщине и Тернопольщине. К 6:00 энергопитание всех потребителей возобновлено.

В течение суток из Румынии, Словакии, Польши, Венгрии и Молдовы планируется импорт электроэнергии – общим объемом 31 904 МВт*ч. Экспорт не предполагается.

Напомним:

В пятницу, 14 июня, по всей Украине облэнерго будут применять графики почасовых отключений с 18:00 до 22:00.