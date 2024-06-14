Украина вернула тела более 250 защитников
По результатам репатриационных мероприятий в Украину 14 июня вернули 254 павших защитников, сообщает Украинская правда.
Об этом сообщает Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными.
Отмечается, что удалось репатриировать тела 221 защитника, воевавших на Донецком направлении, 25 павших воинов на Запорожском направлении, 4 павших защитников с Луганского направления и 4 погибших воинов, тела которых переданы из моргов на территории РФ.
"Вооруженные силы перевезут репатриированные тела и останки в определенные государственные учреждения. Представители правоохранительных органов и судебно-медицинские эксперты установят личности погибших.
После идентификации тела наших Защитников передадут семьям для достойного захоронения".