Украина вернула тела более 250 защитников

По результатам репатриационных мероприятий в Украину 14 июня вернули 254 павших защитников, сообщает Украинская правда.

Об этом сообщает Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными.

Отмечается, что удалось репатриировать тела 221 защитника, воевавших на Донецком направлении, 25 павших воинов на Запорожском направлении, 4 павших защитников с Луганского направления и 4 погибших воинов, тела которых переданы из моргов на территории РФ.

"Вооруженные силы перевезут репатриированные тела и останки в определенные государственные учреждения. Представители правоохранительных органов и судебно-медицинские эксперты установят личности погибших.

После идентификации тела наших Защитников передадут семьям для достойного захоронения".