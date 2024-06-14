Трамп отреагировал на появление российских кораблей у берегов США
Кандидат в президенты США Дональд Трамп взбешен военными учениями российского ВМФ недалеко от территориальных вод США, а в частности, их прибытием в порт Гаваны, недалеко от побережья Флориды, сообщает Деловая столица.
Об этом Трамп заявил на встрече с конгрессменами-республиканцами на Капитолийском холме.
"Мы хотим видеть, что вооруженные силы мощные, что деньги не зря тратятся по всему миру. Мы не хотим видеть российские корабли прямо у побережья Флориды, где они сейчас находятся. Это просто немыслимо", — заявил Трамп.
Как сообщалось, на встрече республиканцев Трамп также раскритиковал закон о помощи Украине на $60 млрд, который не могли принять более полугода