Трамп отреагировал на появление российских кораблей у берегов США

Кандидат в президенты США Дональд Трамп взбешен военными учениями российского ВМФ недалеко от территориальных вод США, а в частности, их прибытием в порт Гаваны, недалеко от побережья Флориды, сообщает Деловая столица.

Об этом Трамп заявил на встрече с конгрессменами-республиканцами на Капитолийском холме.

"Мы хотим видеть, что вооруженные силы мощные, что деньги не зря тратятся по всему миру. Мы не хотим видеть российские корабли прямо у побережья Флориды, где они сейчас находятся. Это просто немыслимо" , — заявил Трамп.

Как сообщалось, на встрече республиканцев Трамп также раскритиковал закон о помощи Украине на $60 млрд, который не могли принять более полугода