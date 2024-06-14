Минобороны допустило к эксплуатации более сотни новых образцов боеприпасов

С начала широкомасштабного вторжения в Украину кодифицировано, допущено к эксплуатации в Силах обороны более ста образцов боеприпасов различных типов, почти половину из них - с начала 2024 года, сообщает Украинская правда.

Об этом сообщают в Минобороны.

Среди образцов, которые были допущены к эксплуатации, подавляющее большинство - продукция отечественного ОПК. В частности, это боеприпасы к стрелковому оружию, средства ближнего боя, минометные мины, артиллерийские снаряды различных калибров и назначения.

Кроме того, оборонным ведомством допущено около 60 образцов боеприпасов для БПАК различных типов, а также взрыватели к ним.

Все они - разработаны на отечественных предприятиях. В перечне боеприпасы комбинированного действия, осколочно-фугасные, кумулятивно-осколочного действия и многоцелевые.

Напомним:

С начала марта 2022 года к эксплуатации в Вооруженных силах допущено более 110 образцов автомобильной техники украинского и иностранного производства.