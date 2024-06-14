В Минагро уверены, что Украина останется лидером аграрного экспорта

В следующем маркетинговом году (с июля 2024 года) Украина может экспортировать более 60 млн тонн зерновых и масличных культур и продуктов их переработки. Эти цифры оставляют Украину среди мировых лидеров аграрного экспорта, сообщает Экономическая правда.

Об этом заявил исполняющий обязанности Министра аграрной политики и продовольствия Украины Тарас Высоцкий.

По его словам, после двух лет полномасштабной войны Украине удалось выровнять рыночный баланс производства и экспорта основных агрокультур.

"Это стало возможным благодаря устойчивости аграрных производителей и развитию логистики. Нынешний маркетинговый 2023/2024 год Украина завершает с конечными остатками сельхозпродукции на среднестатистическом уровне, как было до 2022 года" , - отметил Тарас Высоцкий.

В Министерстве прогнозируют, что с нового урожая производство зерновых культур составит почти 56 млн тонн. Из них пшеницы - 21 млн тонн, ячменя - около 5 млн тонн, кукурузы - 28,5 млн тонн.

Общий экспорт зерновых прогнозируется на уровне 43 млн тонн. В частности, пшеницы - 15 млн тонн, ячменя - 2,5 млн тонн, кукурузы - около 25 млн тонн.

Производство масличных культур по прогнозам достигнет 22 млн тонн. В частности, рапса ожидается 4 млн тонн, подсолнечника - около 13 млн тонн. Сои прогнозируется на уровне 5 млн тонн - и это будет рекордный показатель в истории Украины.

Экспорт масличных и продуктов их переработки ожидается более 17 млн тонн.

Напомним:

С августа прошлого года украинским зерновым коридором и рекой Дунай экспортировано более 30 млн тонн агропродукции, что составляет более 90% от общего агроэкспорта.