В Минфине назвали дату, когда МВФ одобрит транш на 2,2 млрд долларов

Совет директоров Международного валютного фонда примет решение о выделении Украине очередного транша в 2,2 млрд долларов на заседании 28 июня, сообщает РБК-Украина.

Об этом сказал министр финансов Сергей Марченко в эфире телемарафона.

"Мы ожидаем успешного заседания "борда" 28 июня. После этого мы получим транш" , - сказал он.

Марченко подчеркнул, что Украина впервые в программах МВФ подошла к четвертому пересмотру. Ранее фонд прекращал финансирование до этого, поскольку обязательства не выполнялись.

Транш МВФ

Напомним, миссия Международного валютного фонда, работавшая в Варшаве с 27 по 31 мая 2024 года, и украинские власти достигли соглашения на уровне персонала по очередному траншу кредита по программе EFF.

Соответствующую договоренность должен одобрить Совет директоров МВФ. После этого Украина получит доступ к финансированию объемом 1 669,82 млн СДР (около 2,2 млрд долларов в эквиваленте).

Также были достигнуты договоренности относительно обновленного комплекса мер по экономической и финансовой политике, направленного на поддержку макроэкономической стабильности и продвижение дальнейших экономических реформ.

Соглашение Украины с МВФ о программе EFF на 15,6 млрд долларов было одобрено в марте 2023 года. В рамках программы уже получено четыре транша общим объемом около 5,4 млрд. долларов, в том числе на 880 млн долларов в марте. По программе Украина также получила политические обязательства от партнеров по выделению 122 млрд долларов до 2027 года.