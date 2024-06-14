Глава Кремля Владимир Путин заявил, что Россия якобы "не начинала" войну против Украины, сообщает Деловая столица.

Об этом Путин заявил на брифинге в российском МИД со ссылкой на ТАСС.

По его словам, так называемые "ДНР" и "ЛНР" имели право объявить о своей независимости, но киевский режим развязал против них войну".

"РФ не начинала войну в Украине, это киевский режим начал и продолжает боевые действия, это и есть агрессия" , — приводят слова Путина российские пропагандисты.

Глава Кремля также добавил, что РФ "со всей серьезностью относилась к Минским соглашениям", "но все ее инициативы и попытки договориться" якобы "были отвергнуты".