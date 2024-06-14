В ВСУ назвали потери РФ на Харьковском направлении с начала нового наступления
За месяц, с 10 мая, с начала нового наступления на Харьковском направлении, россияне потеряли 4 тысячи военных. А также - десятки танков, ББМ и складов, сообщает РБК-Украина.
Об этом сообщает Оперативно-стратегическая группировка войск (ОСГВ) "Хортица".
Общие потери армии РФ за месяц боев на Харьковском направлении за период с 10 мая по 10 июня составили:
- личного состава - около 4000 человек (безвозвратные и санитарные потери врага).
К тому же, Силами обороны Украины были уничтожены и повреждены:
- танков - 52;
- боевых бронемашин - 59;
- артиллерийских систем - 165;
- техника ПВО - 6 единиц;
- блиндажей/укрытий о/с врага - 425;
- складов боеприпасов - 37.
"Силы обороны продолжают активными действиями наносить войскам противника потери в живой силе и технике, истощать врага вдоль всей линии боевого столкновения", - говорится в сообщении.
Ситуация на Харьковском направлении
10 мая российские войска предприняли новую попытку наступления в Харьковской области - на Волчанском направлении и в районе села Липцы.
На данный момент по словам президента Владимира Зеленского, России не удалось реализовать свою операцию по наступлению в Харьковской области. Украинские военные еще больше усилят Харьковское направление.
Добавим, как уточнили в Институте изучения войны на 14 июня, ВСУ недавно имели успех во время контратак в северной части Харьковской области, где восстановили позиции.