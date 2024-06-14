Минфин: Украина выдвинула условия G7 перед выделением 50 млрд долларов

Украина имела собственные ключевые условия по выделению 50 млрд долларов. Средства откроют для страны 2025 год, сообщает РБК-Украина.

Об этом заявил глава Министерства финансов Украины Сергея Марченко в эфире телемарафона.

Ключевые условия

В первую очередь, Марченко предложил дождаться коммюнике по результатам саммита лидеров "Большой семерки" (G7). После этого начнется техническая работа, которая поможет структурировать решение о выделении средств правильно. Киев, в свою очередь, также был привлечен к решению этого вопроса и имел свои ключевые условия:

Украина должна получить средства в этом году;

средства должны носить безусловный характер;

средства должны быть направлены на любые цели и расходы, в которых нуждается Украина.

"К нам прислушались и я надеюсь, что в техническом решении, которое мы сейчас обсуждаем, это будет реализовано. Кроме того, это позволяет двигать основной трек - конфискация активов, на которой мы также настаивали", - добавил министр.

Средства открывают для Украины 2025 год

По словам Марченко, без решения о выделении 50 млрд долларов, 2025 год выглядел для Украины абсолютно незакрытым не только в части военных расходов, но и социально-гуманитарных.

"У нас не было тех заверений, которые были нужны. Сейчас, мы эти заверения, надеюсь, получили и технические команды наработают эти решения и дальше у нас есть перспектива сформировать бюджет на 2025 год для того, чтобы он предусматривал все необходимые нам расходы", - рассказал Марченко.

Замороженные активы России

После начала полномасштабного вторжения со стороны Российской Федерации на территорию Украины, Запад заблокировал активы страны террориста. Размер активов составляет около 300 млрд долларов, впрочем, точной цифры нет. В конце концов вопрос передачи средств "застрял" из-за страха отдельных союзников относительно рисков.

Вчера, 13 июня, лидеры стран G7 договорились о передаче Украине 50 млрд долларов, для которых будут использованы проценты от замороженных активов Российской Федерации.