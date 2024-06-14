Для украинцев готовят очередные изменения по продаже лекарств: что известно

Недавно Верховная Рада рассмотрела и приняла в первом чтении проект закона №11172, который предлагает внесение ряда изменений в закон "О лекарственных средствах" - касательно их маркировки и использования информации рекламного характера, сообщает РБК-Украина.

Сайт рассказывает, что известно об этом законопроекте и что может измениться после его окончательного принятия и вступления в силу.

Основное о проекте закона

Проект закона №11172 о внесении изменений в ЗУ "О лекарственных средствах" (относительно маркировки лекарственных средств) был зарегистрирован в Верховной Раде 12 апреля 2024 года.

Инициатором законопроекта выступила группа народных депутатов, среди которых: Михаил Радуцкий, Сергей Швец, Галина Третьякова, Лада Булах и другие.

Главным комитетом ВРУ по этому вопросу стал комитет по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования под руководством Михаила Радуцкого.

Проект закона №11172 (скриншот: itd.rada.gov.ua/billInfo)

6 июня 2024 года Верховная Рада рассмотрела этот законопроект в первом чтении и приняла его за основу (с доработкой положений в соответствии с частью 1 статьи 116) 257 голосами.

Цель законопроекта и предложения нардепов

Согласно информации народных избранников, в Украине случается, что производители во время маркировки лекарственных средств:

используют и наносят на упаковку информацию, не предусмотренную законодательством

используют необоснованные должным образом утверждения насчет преимуществ определенного лекарственного средства (по сравнению с аналогичным лекарственным средством другого производителя)

Это, по словам экспертов, обманывает потребителей лекарственных средств и способствует популяризации отдельных субъектов хозяйственной деятельности (что противоречит правилам честной конкуренции).

Исходя из этого, проектом закона №11172 нардепы предлагают внести в национальное законодательство положения права Европейского Союза по запрету использования в маркировке лекарственных средств маркетинговой информации, отличной от правил маркировки, установленных законом.

Речь идет прежде всего о запрете нанесения на первичной и вторичной (при наличии) упаковке лекарственных средств любой рекламы и информации рекламного характера, которая способствует продвижению лекарственного средства на рынке (кроме информации, содержащей сведения о производителе и/или владельце регистрационного удостоверения на лекарственное средство и логотипов производителя и/или владельца регистрационного удостоверения на лекарственное средство).

Кроме того, парламентарии предлагают запретить розничную и оптовую торговлю лекарственными средствами и/или импорт лекарственных средств, маркировка которых содержит любую информацию о других юридических или физических лицах - которые не являются производителем или заявителем (собственником) регистрационного удостоверение на лекарственное средство (кроме тех, которые ввозятся на территорию Украины с маркировкой и инструкцией о применении/краткой характеристикой лекарственного средства, изложенными на языке оригинала (языке, отличном от государственного):

которые были закуплены за средства местных бюджетов

которые были закуплены во исполнение соглашения между центральным органом исполнительной власти Украины (который обеспечивает формирование и реализует государственную политику в сфере здравоохранения) и соответствующей специализированной организацией (осуществляющей закупки)

которые ввозятся на территорию Украины как гуманитарная помощь

которые являются незарегистрированными лекарственными средствами (ввоз которых на территорию Украины разрешен в случаях, определенных статьей 17 закона "О лекарственных средствах")

При подготовке материала были использованы следующие источники: Верховная Рада Украины, проект закона №11172, закон Украины "О лекарственных средствах".