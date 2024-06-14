Писториус: Ядерные угрозы Путина не следует воспринимать слишком серьезно

Ядерные угрозы российского президента Владимира Путина не следует воспринимать слишком серьезно, сообщает РБК-Украина.

Об этом заявил министр обороны Германии Борис Писториус, сообщает Tagesschau.

Писториус не видит риска эскалации угроз ядерного оружия со стороны Путина.

"Мы не должны позволять обманывать себя каждым его заявлением", - заявил он на заседании группы ядерного планирования НАТО в Брюсселе.

У Путина есть особый способ ведения гибридной войны, продолжил Писториус.

"Иногда он угрожает, иногда соблазняет, иногда выглядит раздраженным, а затем снова агрессивным", - сказал он.

Германии и НАТО придется научиться справляться с этим и продолжать курс на поддержку Украины, а также собственную оборону и сдерживание, добавил Писториус.

Ядерных блеф Путина

Путин после начала войны против Украины неоднократно угрожал применить ядерное оружие. По данным опроса "Левада-Центра", около 30% жителей Росси ждут от Путина ядерного удара по Украине.

Однако Украинцы считают ядерный шантаж России блефом, а Украина входит в число стран мира, где самый низкий уровень страха ядерной угрозы.

Ранее министр обороны Германии Борис Писториус заявил, что Россия может напасть на НАТО до 2029 года. Этим он обосновал предложение вернуть 6-месячную службу в германской армии.