В Украине объявили тревогу из-за взлета носителя "Кинжалов"

Во всех регионах Украины днем 5 июня объявили воздушную тревогу из-за взлета МиГ-31К – носителя ракет "Кинжал".

Об этом сообщили Воздушные силы ВСУ.

"Вся Украина – ракетная опасность! Зафиксирован взлет МиГ-31К!" , – говорится в сообщении.

Также сообщается об активности вражеской тактической авиации на северо-восточном и восточном направлениях. Есть угроза применения авиационных средств поражения для прифронтовых областей.

Новость обновляется.