Столтенберг: НАТО одобрило план расширения поддержки Украины (Обновлено)

Министры обороны стран НАТО одобрили "оперативный план расширения поддержки Украины", который предусматривает большую роль Альянса в поставках оружия и обучении украинских военных, сообщает Европейская правда.

Об этом во время пресс-конференции заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг.

План предусматривает, что в будущем Альянс возьмет на себя международную координацию поставок оружия и тренировок для Вооруженных сил Украины.

"Мы согласовали план, который определяет то, как НАТО будет руководить предоставлением помощи и обучением. Это позволит начать прилагать усилия на саммите в июле", – сказал генсек Альянса.

Штаб по координации помощи Киеву разместят в Висбадене на юге Германии, где уже действует военная база США. В штабе будут служить около 700 солдат из НАТО и стран-партнеров, в основном из Украины.

Как известно, одобрение "оперативного плана" долгое время блокировала Венгрия, поскольку НАТО принимает все решения консенсусом. Венгерский премьер-министр Виктор Орбан ссылался на то, что инициатива Альянса может привести к "прямой конфронтации" с Россией.

Но перед министерской встречей в Брюсселе Орбан встретился с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом и согласился снять вето в обмен на обещание, что Венгрия не будет участвовать в обучении украинцев и финансировать поставки оружия.